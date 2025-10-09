Théâtre d’impro au Central Café Central Café Mesquer
Central Café 50 avenue de Bretagne Mesquer Loire-Atlantique
Début : 2025-10-09 21:00:00
fin : 2025-10-09
2025-10-09
La troupe d’improvisation théâtrale « CalaS mars » transforme le temps d’une soirée le Central Café en un café théâtre !
réservation pour le dîner à 19h, mais pas de réservation de chaise pour le spectacle après. .
Central Café 50 avenue de Bretagne Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 11 84 98 41 centralcafe.mesquer@gmail.com
