Théâtre d’impro au Central Café Central Café Mesquer

Théâtre d’impro au Central Café Central Café Mesquer jeudi 9 octobre 2025.

Théâtre d’impro au Central Café

Central Café 50 avenue de Bretagne Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09 21:00:00

fin : 2025-10-09

Date(s) :

2025-10-09

La troupe d’improvisation théâtrale « CalaS mars » transforme le temps d’une soirée le Central Café en un café théâtre !

réservation pour le dîner à 19h, mais pas de réservation de chaise pour le spectacle après. .

Central Café 50 avenue de Bretagne Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 11 84 98 41 centralcafe.mesquer@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre d’impro au Central Café Mesquer a été mis à jour le 2025-09-17 par ADT44