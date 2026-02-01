Théâtre d’impro au Central Café Central Café Mesquer

Théâtre d’impro au Central Café

Central Café 50 avenue de Bretagne Mesquer Loire-Atlantique

Début : 2026-02-27 20:30:00

fin : 2026-02-27 20:30:00

Date(s) :

2026-02-27

La troupe d’improvisation théâtrale CalaS’mars transforme le temps d’une soirée le Central Café en un café théâtre !

Une petite restauration sera proposée (payante, et sur réservation): planche apéro et plat du jour, dessert.

Réservation par SMS au 06 11 84 98 41. .

Central Café 50 avenue de Bretagne Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 11 84 98 41 centralcafe.mesquer@gmail.com

