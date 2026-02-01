Théâtre d’impro au Lady Bière Coutances

Théâtre d’impro au Lady Bière Coutances samedi 28 février 2026.

20 Rue des Boissières Coutances Manche

Tarif : – –

Début : 2026-02-28 20:30:00
fin : 2026-02-28 22:30:00

2026-02-28

C’est la première fois Spectacle d’improvisation des Salopettes.

Ils sont experts en première fois , prétendent avoir TOUT fait, TOUT vécu et tout connaître sur le bout des doigts… Ce sont les Salopettes, ces joyeux lurons colorés qui font de l’impro sans pantalons !

Rendez-vous le mardi 3 février à La Cavale, puis tous les premiers mardis de chaque mois, pour vivre ou revivre ces instants uniques et précieux. Vous pouvez leur demander n’importe quoi ils le joueront ! Le tout pimenté de contraintes Force Rouge, Force Verte, Force Jaune, Force Violette parce que sinon… ce serait trop facile !

Sortie au chapeau (merci de penser à prendre de la monnaie ).   .

20 Rue des Boissières Coutances 50200 Manche Normandie +33 9 70 51 54 49 

