Théâtre d’impro au Lady Bière

20 Rue des Boissières Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 20:30:00

fin : 2026-02-28 22:30:00

Date(s) :

2026-02-28

C’est la première fois Spectacle d’improvisation des Salopettes.

Ils sont experts en première fois , prétendent avoir TOUT fait, TOUT vécu et tout connaître sur le bout des doigts… Ce sont les Salopettes, ces joyeux lurons colorés qui font de l’impro sans pantalons !

Rendez-vous le mardi 3 février à La Cavale, puis tous les premiers mardis de chaque mois, pour vivre ou revivre ces instants uniques et précieux. Vous pouvez leur demander n’importe quoi ils le joueront ! Le tout pimenté de contraintes Force Rouge, Force Verte, Force Jaune, Force Violette parce que sinon… ce serait trop facile !

Sortie au chapeau (merci de penser à prendre de la monnaie ). .

20 Rue des Boissières Coutances 50200 Manche Normandie +33 9 70 51 54 49

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre d’impro au Lady Bière

L’événement Théâtre d’impro au Lady Bière Coutances a été mis à jour le 2026-02-20 par Coutances Tourisme