Théâtre d’impro, avec Art et Ludi La Maison-Grand Loray
Théâtre d’impro, avec Art et Ludi La Maison-Grand Loray vendredi 24 avril 2026.
Théâtre d’impro, avec Art et Ludi
La Maison-Grand 26 Grande Rue Loray Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 20:00:00
fin : 2026-04-24 22:30:00
Date(s) :
2026-04-24
Soirée théâtre d’impro avec les comédien.nes des compagnies Arti et Ludi.
Soirée au chapeau
Buvette (2e d’adhésion) .
La Maison-Grand 26 Grande Rue Loray 25390 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 43 36 68 03 conact@la-maison-grand.fr
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English : Théâtre d’impro, avec Art et Ludi
L’événement Théâtre d’impro, avec Art et Ludi Loray a été mis à jour le 2026-03-16 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS