Théâtre d’impro, avec Art et Ludi La Maison-Grand Loray

Théâtre d’impro, avec Art et Ludi

La Maison-Grand 26 Grande Rue Loray Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 20:00:00

fin : 2026-04-24 22:30:00

Date(s) :

2026-04-24

Soirée théâtre d’impro avec les comédien.nes des compagnies Arti et Ludi.

Soirée au chapeau

Buvette (2e d’adhésion) .

La Maison-Grand 26 Grande Rue Loray 25390 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 43 36 68 03 conact@la-maison-grand.fr

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English : Théâtre d’impro, avec Art et Ludi

L’événement Théâtre d’impro, avec Art et Ludi Loray a été mis à jour le 2026-03-16 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS