Théâtre d’impro avec l’ACID Observatoire du Betz Saint-Julien-Chapteuil

Théâtre d’impro avec l’ACID

Observatoire du Betz Le Betz Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire

Début : Vendredi 2025-07-04 20:45:00

2025-07-04

Théâtre d’impro avec l’Acid show, à l’observatoire du Betz.

Entrée gratuite, passage du chapeau en fin de spectacle.

Restauration sur place dès 19h.

Observatoire du Betz Le Betz Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 77 70

English :

Improv theater with the Acid show, at the Betz observatory.

Free admission, hat pass at the end of the show.

Catering on site from 7pm.

German :

Improvisationstheater mit der Acid show, in der Sternwarte von Betz.

Freier Eintritt, Hutabgabe am Ende der Vorstellung.

Verpflegung vor Ort ab 19 Uhr.

Italiano :

Teatro d’improvvisazione con lo spettacolo Acid, presso l’osservatorio Betz.

Ingresso libero, consegna dei cappelli alla fine dello spettacolo.

Catering disponibile dalle 19.00.

Espanol :

Teatro de improvisación con el espectáculo Acid, en el observatorio Betz.

Entrada gratuita, entrega de sombreros al final del espectáculo.

Catering disponible a partir de las 19.00 horas.

