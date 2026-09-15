Théatre d’impro – Biblis en folie Médiathèque Pontarlier

Informations pratiques

Pontarlier

Théatre d’impro – Biblis en folie

Médiathèque 69 Rue de la République Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 18:00:00

fin : 2026-10-03 19:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Organisé par Clap impro et la médiathèque de Pontarlier.

Un spectacle d’improvisation unique où nos collections deviennent la matière première des comédiens ! ». Adultes et enfants partir de 8 ans. Gratuit sur inscription par téléphone ou à la Médiathèque. .

Médiathèque 69 Rue de la République Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37 mediatheque@ville-pontarlier.com

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English : Théatre d’impro – Biblis en folie

L’événement Théatre d’impro – Biblis en folie Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS