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AGENDA · Pontarlier

Théatre d’impro – Biblis en folie Médiathèque Pontarlier

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque · Pontarlier

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Médiathèque
Adresse
69 Rue de la République
Ville
25300 Pontarlier
Département
Doubs
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Pontarlier

Théatre d’impro – Biblis en folie

Médiathèque 69 Rue de la République Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 18:00:00
fin : 2026-10-03 19:00:00

Date(s) :
2026-10-03

Organisé par Clap impro et la médiathèque de Pontarlier.
Un spectacle d’improvisation unique où nos collections deviennent la matière première des comédiens ! ». Adultes et enfants partir de 8 ans. Gratuit sur inscription par téléphone ou à la Médiathèque.   .

Médiathèque 69 Rue de la République Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37  mediatheque@ville-pontarlier.com

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English : Théatre d’impro – Biblis en folie

L’événement Théatre d’impro – Biblis en folie Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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