Théâtre d’impro Babayaga Hôtel de la poste et des voyageurs Chantelle

Théâtre d’impro Babayaga Hôtel de la poste et des voyageurs Chantelle dimanche 28 septembre 2025.

Théâtre d’impro

Babayaga Hôtel de la poste et des voyageurs 5, Rue de la République Chantelle Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28 16:00:00

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

Les comédiens d’Astrolabe et Baba Yaga improvisent en direct pour une séance pleine de rires, d’émotions et d’instants uniques à partager.

.

Babayaga Hôtel de la poste et des voyageurs 5, Rue de la République Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes cafeasso.babayaga@gmail.com

English :

The Astrolabe and Baba Yaga comedians improvise live for a session full of laughter, emotion and unique moments to share.

German :

Die Schauspieler von Astrolabe und Baba Yaga improvisieren live für eine Sitzung voller Lachen, Emotionen und einzigartiger Momente, die man miteinander teilen kann.

Italiano :

Gli attori di Astrolabio e Baba Yaga improvvisano dal vivo per una sessione ricca di risate, emozioni e momenti unici da condividere.

Espanol :

Los actores de Astrolabe y Baba Yaga improvisan en directo para una sesión llena de risas, emoción y momentos únicos para compartir.

L’événement Théâtre d’impro Chantelle a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de tourisme Val de Sioule