Théâtre d’impro « Des Lions dans ton salon », à la Guinguette Au Bout de l’Île La Queue de l’Île Guinguette Au Bout de l’Île Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Début : 2025-05-23 20:00:00

2025-05-23

Venez découvrir « Des Lions dans ton salo » lors d’une impro théâtrale à la Guinguette au Bout de l’île à Montjean-sur-Loire !

Des Lions dans ton salon Théâtre d’improvisation

Venez sourire, rire et vous laissez surprendre par des comédiens qui ne savent pas encore ce qu’ils vont produire sur scène ! .

La Queue de l’Île Guinguette Au Bout de l’Île

Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 75 12 80 63 guinguette@auboutdelile.fr

English :

Come and discover « Des Lions dans ton salo » (Lions in your salo) during an improv theater show at the Guinguette au Bout de l’île in Montjean-sur-Loire!

German :

Erleben Sie « Des Lions dans ton salo » bei einem Improvisationstheater in der Guinguette au Bout de l’île in Montjean-sur-Loire!

Italiano :

Venite a scoprire « Des Lions dans ton salo » (I leoni nel vostro salone) durante uno spettacolo di teatro d’improvvisazione alla Guinguette au Bout de l’île di Montjean-sur-Loire!

Espanol :

Venga a descubrir « Des Lions dans ton salo » (Leones en su salón) durante una representación de teatro de improvisación en la Guinguette au Bout de l’île de Montjean-sur-Loire

