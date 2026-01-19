Théâtre d’impro La Halle Dieulefit

Théâtre d’impro

La Halle 1 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme

Début : 2026-02-28 11:00:00

fin : 2026-02-28 22:00:00

2026-02-28

Cabaret d’improvisation théâtrale

Une journée et une soirée placées sous le signe de l’improvisation théâtrale

.

amicalelaiquedieulefit@gmail.com

English :

Theatrical improvisation cabaret

A day and evening of theatrical improvisation

