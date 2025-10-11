Théâtre d’impro Fête de la science Médiathèque René Couanau Saint-Malo

Théâtre d’impro Fête de la science Médiathèque René Couanau Saint-Malo samedi 11 octobre 2025.

Théâtre d’impro Fête de la science

Médiathèque René Couanau 2 rue Nicolas Bouvier Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 18:17:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

À l’occasion de la fête de la science, participez à un théâtre d’impro sur le thème de(s) intelligence(s) avec La Slap, une troupe d’improvisation.

Capacités d’adaptation, intelligence collective, communication… tous les outils seront mobilisés pour naviguer avec l’art et la manière dans les défis lancés, le temps de ce cabaret d’improvisation. .

Médiathèque René Couanau 2 rue Nicolas Bouvier Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 40 78 00

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre d’impro Fête de la science Saint-Malo a été mis à jour le 2025-09-30 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel