Théâtre d’impro – Fin de Saison Pratiques Amateurs – Cie À Main Levée CSC Accoord Bellevue 25 rue du Jamet Nantes
Théâtre d’impro – Fin de Saison Pratiques Amateurs – Cie À Main Levée CSC Accoord Bellevue 25 rue du Jamet Nantes samedi 13 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-13 14:00 –
Gratuit : oui Tout public
Restitution théâtre d’impro À Main Levée, compagnie professionnelle, encadre des ateliers de pratique amateur à l’année pour des jeunes de 7 à 20 ans.Il est proposé un temps de restitution de leur pratique en public.
CSC Accoord Bellevue 25 rue du Jamet Nantes 44100
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