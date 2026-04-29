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Théâtre d’impro – Fin de Saison Pratiques Amateurs – Cie À Main Levée CSC Accoord Bellevue 25 rue du Jamet Nantes

Théâtre d’impro – Fin de Saison Pratiques Amateurs – Cie À Main Levée CSC Accoord Bellevue 25 rue du Jamet Nantes

Théâtre d’impro – Fin de Saison Pratiques Amateurs – Cie À Main Levée CSC Accoord Bellevue 25 rue du Jamet Nantes samedi 13 juin 2026.

Lieu : CSC Accoord Bellevue 25 rue du Jamet

Adresse : 25 rue du Jamet

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 14:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-13 14:00 –
Gratuit : oui  Tout public 

Restitution théâtre d’impro À Main Levée, compagnie professionnelle, encadre des ateliers de pratique amateur à l’année pour des jeunes de 7 à 20 ans.Il est proposé un temps de restitution de leur pratique en public.

CSC Accoord Bellevue 25 rue du Jamet Nantes 44100


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