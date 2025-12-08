Théâtre d’impro Kaïflo Café culturel Restaurant Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon
Théâtre d’impro Kaïflo Café culturel Restaurant Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon lundi 8 décembre 2025.
Théâtre d’impro Kaïflo
Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-08 20:00:00
fin : 2025-12-08
Date(s) :
2025-12-08
Participez au théâtre d’impro chez Kaïflo avec l’assoc’ bolo.
Entrée libre.
Consommation sur place. .
Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 60 05 59 65 kaiflo.ancenis@gmail.com
English :
Take part in improv theater at Kaïflo with assoc’ bolo.
L’événement Théâtre d’impro Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2025-12-01 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis