Théatre d’impro LA CHOPINE Bar La Chopine Fontenay-le-Comte
Théatre d’impro LA CHOPINE Bar La Chopine Fontenay-le-Comte mercredi 25 février 2026.
Théatre d’impro LA CHOPINE
Bar La Chopine 137 Rue de la République Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25 19:30:00
fin : 2026-02-25
Date(s) :
2026-02-25
Aucune répétition. Aucun script. Tout peut arriver.
On accueille Les Zestes Givrés pour un cabaret d’impro au bar scènes courtes, thèmes inattendus, rires garantis… et beaucoup de surprises !
Début 19h30
⏱️ Durée ~1h30
La Chopine
Viens entre potes, en couple ou solo — ambiance conviviale assurée ✨ .
Bar La Chopine 137 Rue de la République Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
No rehearsal. No scripts. Anything goes.
L’événement Théatre d’impro LA CHOPINE Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin