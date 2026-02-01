Théatre d’impro LA CHOPINE Bar La Chopine Fontenay-le-Comte

Théatre d’impro LA CHOPINE

Bar La Chopine 137 Rue de la République Fontenay-le-Comte Vendée

Début : 2026-02-25 19:30:00

fin : 2026-02-25

Aucune répétition. Aucun script. Tout peut arriver.

On accueille Les Zestes Givrés pour un cabaret d’impro au bar scènes courtes, thèmes inattendus, rires garantis… et beaucoup de surprises !

Début 19h30

⏱️ Durée ~1h30

La Chopine

Viens entre potes, en couple ou solo — ambiance conviviale assurée ✨ .

Bar La Chopine 137 Rue de la République Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire

English :

No rehearsal. No scripts. Anything goes.

