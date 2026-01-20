Théatre d’impro Les Maoron Show Salle du Puits Botrel Saint-Léry
Salle du Puits Botrel Rue du Puits Botrel Saint-Léry Morbihan
Début : 2026-03-01 14:30:00
2026-03-01
L’association Saint Léry Photo organise un spectacle de théâtre d’improvisation. Quel sera le sujet du spectacle ? On n’en sait rien ! Mais dans tous les cas, la troupe des Maoron Show débarquera pour vous faire rire, glousser, pleurer ou tout ça à la fois sur des thèmes choisis au hasard !
Boissons et restauration sur place. .
