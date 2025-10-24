Théâtre d’impro Les Pas Lourdes font leur cinéma Sarrebourg

Théâtre d’impro Les Pas Lourdes font leur cinéma Sarrebourg vendredi 24 octobre 2025.

Théâtre d’impro Les Pas Lourdes font leur cinéma

Espace Le Lorrain 43 av Poincaré Sarrebourg Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-24 15:00:00

fin : 2025-10-24 16:00:00

2025-10-24

Venez assister à un spectacle d’improvisation sur le thème du cinéma, orchestré par le groupe ados de Sarrebourg dans le cadre de Moselle Jeunesse . Un show pour toute la famille ! Spectacle conseillé à partir de 6 ans. La salle est accessible aux PMR.

Réservation ouverte sur internet. Billetterie sur place 30 min avant le spectacle, dans la limite des places disponibles.Tout public

Espace Le Lorrain 43 av Poincaré Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 6 83 19 31 98

English :

Come and see an improv show on the theme of cinema, orchestrated by the Sarrebourg teen group as part of Moselle Jeunesse. A show for the whole family! Recommended for ages 6 and up. The auditorium is accessible to wheelchair users.

Online booking available. Tickets sold on site 30 min before showtime, subject to availability.

German :

Erleben Sie eine Improvisationsshow zum Thema Kino, die von der Teenagergruppe aus Saarburg im Rahmen von « Moselle Jeunesse » inszeniert wird. Eine Show für die ganze Familie! Die Vorstellung wird ab 6 Jahren empfohlen. Der Saal ist für Behinderte zugänglich.

Reservierungen sind im Internet möglich. Kartenverkauf vor Ort 30 Min. vor der Vorstellung, je nach Verfügbarkeit der Plätze.

Italiano :

Assistete a uno spettacolo di improvvisazione sul tema del cinema, realizzato dal gruppo di adolescenti di Sarrebourg nell’ambito del programma « Moselle Jeunesse ». Uno spettacolo per tutta la famiglia! Consigliato a partire dai 6 anni. Il teatro è accessibile alle PRM.

Prenotazione online. Biglietti in vendita sul posto 30 minuti prima dello spettacolo, fino a esaurimento.

Espanol :

Asista a un espectáculo de improvisación sobre el tema del cine, a cargo del grupo de adolescentes de Sarrebourg, en el marco del programa « Moselle Jeunesse ». Un espectáculo para toda la familia Recomendado a partir de 6 años. El teatro es accesible para PMR.

Reserva en línea. Venta de entradas in situ 30 minutos antes del espectáculo, según disponibilidad.

L’événement Théâtre d’impro Les Pas Lourdes font leur cinéma Sarrebourg a été mis à jour le 2025-08-10 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG