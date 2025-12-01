Théâtre d’impro Les Sachants MJC Jean Moulin Bourg-lès-Valence
Théâtre d’impro Les Sachants MJC Jean Moulin Bourg-lès-Valence samedi 13 décembre 2025.
Théâtre d’impro Les Sachants
MJC Jean Moulin 20 avenue Jean Moulin Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 18:30:00
fin : 2025-12-13 18:30:00
Date(s) :
2025-12-13
Création 2025 Les Sachants, ils croivent tout savoir !
.
MJC Jean Moulin 20 avenue Jean Moulin Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 34 37 36 contact@excites.fr
English :
Creation 2025: Les Sachants, they think they know everything!
German :
Schöpfung 2025 Die Wissenden, sie glauben, alles zu wissen!
Italiano :
Creazione 2025: Les Sachants, credono di sapere tutto!
Espanol :
Creación 2025: Les Sachants, ¡creen que lo saben todo!
L’événement Théâtre d’impro Les Sachants Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2025-08-27 par Valence Romans Tourisme