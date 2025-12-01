Théâtre d’impro MJC de Toul Centre culturel Vauban Toul

Théâtre d’impro MJC de Toul

Centre culturel Vauban 3 Rue des Anciens Combattants d'Afrique du Nord Toul Meurthe-et-Moselle

Samedi 2025-12-20 20:00:00

fin : 2025-12-20

2025-12-20

Un chapeau, des thèmes, différents groupes, de l’impro, pleins d’humour !

Les Boulets et Chantilly et les Impro’diges vous concoctent une soirée pleine d’émotions de rire et de surprises.

Venez nombreux les encourager et surtout les applaudir.Tout public

Centre culturel Vauban 3 Rue des Anciens Combattants d'Afrique du Nord Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 64 31 15 contact@mjc-toul.fr

A hat, themes, different groups, improv, lots of humour!

Les Boulets et Chantilly and the Impro’diges concoct an evening full of emotion, laughter and surprises.

Come one, come all, and cheer them on.

L’événement Théâtre d’impro MJC de Toul Toul a été mis à jour le 2025-12-11 par MT TERRES TOULOISES