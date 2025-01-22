Théâtre d’impro Orange Jam MJC Jean Moulin Bourg-lès-Valence

Théâtre d’impro Orange Jam

Début : 2025-01-22 20:00:00

fin : 2025-03-19 20:00:00

2025-01-22 2025-03-19 2025-11-06

Les Scènes ouvertes des Excités Qui sait ce qui va s’y dérouler ?

Orange Jam ce sont les soirées où tout est permis !

Viens expérimenter tes idées, propose un concept et partage la scène avec la communauté

MJC Jean Moulin 20 avenue Jean Moulin Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 34 37 36 contact@excites.fr

English :

Les Scènes ouvertes des Excités: Who knows what’s going to happen?

Orange Jam is a party where anything goes!

Come and try out your ideas, propose a concept and share the stage with the community

German :

Die offenen Bühnen der Excités: Wer weiß, was dort passieren wird?

Orange Jam sind die Abende, an denen alles erlaubt ist!

Experimentiere mit deinen Ideen, schlage ein Konzept vor und teile die Bühne mit der Community

Italiano :

Les Scènes ouvertes des Excités: chi sa cosa succederà?

Orange Jam è una festa in cui tutto è possibile!

Venite a provare le vostre idee, a proporre un concetto e a condividere il palco con la comunità

Espanol :

Les Scènes ouvertes des Excités: ¿Quién sabe lo que va a pasar?

Orange Jam es una fiesta en la que todo vale

Ven a probar tus ideas, propón un concepto y comparte el escenario con la comunidad

