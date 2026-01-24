Théâtre d’impro Orange Jam MJC Jean Moulin Bourg-lès-Valence
Théâtre d’impro Orange Jam MJC Jean Moulin Bourg-lès-Valence jeudi 19 mars 2026.
Théâtre d’impro Orange Jam
MJC Jean Moulin 20 avenue Jean Moulin Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-19 20:00:00
fin : 2026-03-19 20:00:00
Date(s) :
2026-03-19
Les Scènes ouvertes des Excités Qui sait ce qui va s’y dérouler ?
Orange Jam ce sont les soirées où tout est permis !
Viens expérimenter tes idées, propose un concept et partage la scène avec la communauté
.
MJC Jean Moulin 20 avenue Jean Moulin Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 34 37 36 contact@excites.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Les Scènes ouvertes des Excités: Who knows what’s going to happen?
Orange Jam is a party where anything goes!
Come and try out your ideas, propose a concept and share the stage with the community
L’événement Théâtre d’impro Orange Jam Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-01-24 par Valence Romans Tourisme