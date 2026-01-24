Théâtre d’impro Orange Jam MJC Jean Moulin Bourg-lès-Valence

Théâtre d’impro Orange Jam

MJC Jean Moulin 20 avenue Jean Moulin Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 20:00:00

fin : 2026-03-19 20:00:00

Date(s) :

2026-03-19

Les Scènes ouvertes des Excités Qui sait ce qui va s’y dérouler ?

Orange Jam ce sont les soirées où tout est permis !

Viens expérimenter tes idées, propose un concept et partage la scène avec la communauté

.

MJC Jean Moulin 20 avenue Jean Moulin Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 34 37 36 contact@excites.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les Scènes ouvertes des Excités: Who knows what’s going to happen?

Orange Jam is a party where anything goes!

Come and try out your ideas, propose a concept and share the stage with the community

L’événement Théâtre d’impro Orange Jam Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-01-24 par Valence Romans Tourisme