Théatre d’impro par les emotifs associés Gien

Rue Anne de Beaujeu Gien Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 20:30:00
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Théatre d’impro par les émotifs associés
La Troupe des émotifs associés vous donne rendez-vous le 22 novembre à 20h30 au Centre Anne de Beaujeu à Gien, pour leur théâtre d’impro.
Réservation conseillée .
Rue Anne de Beaujeu Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 88 29 92 15 emotifsassocies@gmail.com
English :
Improv theatre by les émotifs associés
German :
Impro-Theater von den assoziierten Emotiven
Italiano :
Improvvisazione teatrale a cura di les émotifs associés
Espanol :
Teatro de improvisación por les émotifs associés
