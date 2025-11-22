Théatre d’impro par les emotifs associés Gien

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Théatre d’impro par les émotifs associés
La Troupe des émotifs associés vous donne rendez-vous le 22 novembre à 20h30 au Centre Anne de Beaujeu à Gien, pour leur théâtre d’impro.

Rue Anne de Beaujeu Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 88 29 92 15  emotifsassocies@gmail.com

English :

Improv theatre by les émotifs associés

German :

Impro-Theater von den assoziierten Emotiven

Italiano :

Improvvisazione teatrale a cura di les émotifs associés

Espanol :

Teatro de improvisación por les émotifs associés

