Théâtre d’impro – Perfect Match Maison de Quartier La Touche Rennes Vendredi 10 avril, 20h30 Gratuit

Match d’improvisation – Les SIRennes vs La Cible

Préparez-vous à une soirée aussi imprévisible que réjouissante avec un match d’improvisation opposant deux troupes !

D’un côté, les SIRennes, qui embarquent le public dans des univers décalés et sensibles, où tout peut basculer en un instant. De l’autre, La Cible, réputée pour sa précision, sa vivacité et son sens de la répartie.

Sur scène, aucun texte, aucun filet : les comédiens relèvent en direct les défis proposés et construisent des histoires sous vos yeux, entre humour, créativité et surprises. Le public est invité à voter pour départager les équipes.

Un rendez-vous convivial et interactif, idéal pour découvrir ou redécouvrir l’improvisation théâtrale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-10T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-10T22:00:00.000+02:00

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https://www.mqlt.fr

Maison de Quartier La Touche 6 rue cardinal Paul Gouyon Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35706 Ille-et-Vilaine

contact@mqlt.fr 0299544512



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