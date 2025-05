Théâtre d’impro – chemin de la Vieille Forme Rochefort, 8 juin 2025 15:30, Rochefort.

Charente-Maritime

Théâtre d’impro chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort Charente-Maritime

Début : 2025-06-08 15:30:00

fin : 2025-06-08 19:00:00

2025-06-08

Les Céphalos et les Octopulses sur scène pour une après-midi d’impro intergénérationnelle !

chemin de la Vieille Forme Le Clos

Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine leclos@mailo.com

English : Improvisation theatre

The Céphalos and the Octopulses on stage for an afternoon of intergenerational improv!

German : Improvisationstheater

Die Céphalos und die Octopulses auf der Bühne für einen Nachmittag intergenerationellen

Italiano :

I Céphalos e gli Octopules sul palco per un pomeriggio di improvvisazione intergenerazionale!

Espanol :

¡Los Céphalos y los Octopulses en escena para una tarde de improvisación intergeneracional!

L’événement Théâtre d’impro Rochefort a été mis à jour le 2025-05-24 par Office de Tourisme Rochefort Océan