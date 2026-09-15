Théâtre d’impro chemin de la Vieille Forme Rochefort
vendredi 25 septembre 2026 · chemin de la Vieille Forme · Rochefort
Informations pratiques
Rochefort
Théâtre d’impro
chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 19:30:00
fin : 2026-12-19 23:30:00
Date(s) :
2026-09-25 2026-12-19
Deux équipes de deux catcheurs improvisateurs s’affrontent sous l’autorité d’un arbitre dans un théâtre d’impro, dans une ambiance survoltée.
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chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine leclos@mailo.com
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English : Improv theatre
Two teams of two improvising wrestlers compete under the authority of a referee in an improv theater, in a supercharged atmosphere.
L’événement Théâtre d’impro Rochefort a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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