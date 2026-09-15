Théâtre d’impro chemin de la Vieille Forme Rochefort

vendredi 25 septembre 2026 · chemin de la Vieille Forme · Rochefort

Informations pratiques

Rochefort

Théâtre d’impro

chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 19:30:00

fin : 2026-12-19 23:30:00

Date(s) :

2026-09-25 2026-12-19

Deux équipes de deux catcheurs improvisateurs s’affrontent sous l’autorité d’un arbitre dans un théâtre d’impro, dans une ambiance survoltée.

.

chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine leclos@mailo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Improv theatre

Two teams of two improvising wrestlers compete under the authority of a referee in an improv theater, in a supercharged atmosphere.

L’événement Théâtre d’impro Rochefort a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Rochefort Océan