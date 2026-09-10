UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Genis-de-Saintonge

Théâtre d’impro MFR de la Saintonge et de l’Aunis Saint-Genis-de-Saintonge

mercredi 7 octobre 2026 · MFR de la Saintonge et de l'Aunis · Saint-Genis-de-Saintonge

Informations pratiques

Début
mercredi 7 octobre 2026
Fin
mercredi 7 octobre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
MFR de la Saintonge et de l'Aunis
Adresse
15 Av. de Saintes
Ville
17240 Saint-Genis-de-Saintonge
Département
Charente-Maritime
Tarif
3 3 3

Saint-Genis-de-Saintonge

Théâtre d’impro

MFR de la Saintonge et de l’Aunis 15 Av. de Saintes Saint-Genis-de-Saintonge Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 18:30:00
fin : 2026-10-07

Date(s) :
2026-10-07

Théâtre d’impro avec Guillaume Adnin et Arnaud Brossard
  .

MFR de la Saintonge et de l’Aunis 15 Av. de Saintes Saint-Genis-de-Saintonge 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 84 62  btsdatrmfr@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Improv theater with Guillaume Adnin and Arnaud Brossard

L’événement Théâtre d’impro Saint-Genis-de-Saintonge a été mis à jour le 2026-09-10 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

À voir aussi à Saint-Genis-de-Saintonge (Charente-Maritime)