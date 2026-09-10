Théâtre d’impro MFR de la Saintonge et de l’Aunis Saint-Genis-de-Saintonge
mercredi 7 octobre 2026 · MFR de la Saintonge et de l'Aunis · Saint-Genis-de-Saintonge
Informations pratiques
Saint-Genis-de-Saintonge
Théâtre d’impro
MFR de la Saintonge et de l’Aunis 15 Av. de Saintes Saint-Genis-de-Saintonge Charente-Maritime
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 18:30:00
fin : 2026-10-07
Date(s) :
2026-10-07
Théâtre d’impro avec Guillaume Adnin et Arnaud Brossard
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MFR de la Saintonge et de l’Aunis 15 Av. de Saintes Saint-Genis-de-Saintonge 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 84 62 btsdatrmfr@gmail.com
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English :
Improv theater with Guillaume Adnin and Arnaud Brossard
L’événement Théâtre d’impro Saint-Genis-de-Saintonge a été mis à jour le 2026-09-10 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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