Théatre d’impro « Sed Lex Univers », Café culturel « L’Astronef », Toulouse

Informations pratiques

Théatre d’impro « Sed Lex Univers » Vendredi 11 septembre, 21h00 Café culturel « L’Astronef » Haute-Garonne

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T21:00:00+02:00 – 2026-09-11T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-11T21:00:00+02:00 – 2026-09-11T23:00:00+02:00

Plaidoiries et témoignages se succèdent sur les planches de l’astronef pour une nouvelle saison.

Cette année les improvisateurs et improvisatrices font voyager leur tribunal dans différents univers .,…mais que ce soit le procès d’un pirate, d’un elf ou d’un quidam, mesdames et messieurs les jurés, chers spectateurs , c’est toujours à vous de rendre votre verdict : coupable ou non coupable ?… Dura lex Sed lex

Café culturel « L’Astronef » 3 place des Avions 31400 Toulouse Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie

Animé par le collectif astro’potimpro théatre d’impro