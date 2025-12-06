THÉÂTRE D’IMPRO SOIRÉE CABARET Salle des Fêtes Blain

THÉÂTRE D’IMPRO SOIRÉE CABARET

Salle des Fêtes Rue Pierre Morin Blain Loire-Atlantique

Début : 2026-01-10 20:30:00

2026-01-10

Le Théâtre La Capsule,organise un cabaret d’improvisation, 321, impro ! participation libre dite à la chaussette, buvette et gâteaux.

Théâtre d’improvisation

réservations sur Helloasso

info theatrelacapsule@gmail.com .

theatrelacapsule@gmail.com

English :

Théâtre La Capsule, organizes an improv cabaret, 321, impro ! free participation, refreshments and cakes.

