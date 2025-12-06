THÉÂTRE D’IMPRO SOIRÉE CABARET Salle des Fêtes Blain
THÉÂTRE D’IMPRO SOIRÉE CABARET Salle des Fêtes Blain samedi 10 janvier 2026.
THÉÂTRE D’IMPRO SOIRÉE CABARET
Salle des Fêtes Rue Pierre Morin Blain Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-10 20:30:00
fin : 2026-01-10
Date(s) :
2026-01-10
Le Théâtre La Capsule,organise un cabaret d’improvisation, 321, impro ! participation libre dite à la chaussette, buvette et gâteaux.
Théâtre d’improvisation
réservations sur Helloasso
info theatrelacapsule@gmail.com .
Salle des Fêtes Rue Pierre Morin Blain 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 74 14 93 59 theatrelacapsule@gmail.com
English :
Théâtre La Capsule, organizes an improv cabaret, 321, impro ! free participation, refreshments and cakes.
L’événement THÉÂTRE D’IMPRO SOIRÉE CABARET Blain a été mis à jour le 2025-12-06 par Pays Erdre Canal Forêt