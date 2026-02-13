THEATRE D’IMPRO : Troupe STIL de Sainte Honorine la Guillaume, Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac

THEATRE D’IMPRO : Troupe STIL de Sainte Honorine la Guillaume Dimanche 22 mars, 16h30 Le [K]Rabo Orne

Prix Libre

Début : 2026-03-22T16:30:00+01:00 – 2026-03-22T18:00:00+01:00

Fin : 2026-03-22T16:30:00+01:00 – 2026-03-22T18:00:00+01:00

Le [K]Rabo 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie

le groupe d’impro de Ste Honorine se complait dans les contraintes verbales, pour le plaisir des spectateurs amateurs de fun-ambulisme, de saynètes extravagantes et…de chausse-trappes! Bonne Humeur!