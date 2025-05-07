Théâtre d’impro Vitamine impro show Brasserie La Pleine Lune Chabeuil
Théâtre d’impro Vitamine impro show Brasserie La Pleine Lune Chabeuil mercredi 7 mai 2025.
Théâtre d’impro Vitamine impro show
Brasserie La Pleine Lune 10 Rue Gustave Eiffel Chabeuil Drôme
Début : 2025-05-07 20:00:00
fin : 2025-05-07 20:00:00
Date(s) :
2025-05-07 2025-10-09 2025-12-05
De l’impro 100% vitaminée écrivez vos thèmes les plus fous, ils improvisent pour vous !
Vitamine impro show c’est un cabaret d’impro tonique, portés par des improvisateurs aux chemises exotiques et quelques accords de ukulélé magiques.
English :
100% vitamin-packed improv: write down your wildest themes, and they’ll improvise for you!
Vitamine Improv Show is an invigorating improv cabaret, featuring improvisers in exotic shirts and a few magical ukulele chords.
German :
100% vitaminisierte Improvisation: Schreiben Sie Ihre verrücktesten Themen auf, sie improvisieren für Sie!
Vitamin Impro Show ist ein belebendes Impro-Kabarett, getragen von Improvisationskünstlern mit exotischen Hemden und einigen magischen Ukulele-Akkorden.
Italiano :
Improvvisazione 100% vitaminica: scrivete i vostri temi più selvaggi e loro improvviseranno per voi!
Vitamine impro show è un cabaret di improvvisazione vivace, eseguito da improvvisatori in camicie esotiche e qualche magico accordo di ukulele.
Espanol :
Improvisación 100% vitaminada: ¡escribe tus temas más locos y ellos improvisarán por ti!
Vitamine impro show es un cabaret de improvisación animada, interpretada por improvisadores con camisas exóticas y unos cuantos acordes mágicos de ukelele.
