Théâtre d’improvisation « 1-2-3 Impro ! » Jardin d’une Figue dans le Poirier Girmont-Val-d’Ajol

Théâtre d’improvisation « 1-2-3 Impro ! » Dimanche 21 septembre, 16h30 Jardin d’une Figue dans le Poirier Vosges

Participation libre au chapeau, reversée au GICLE d’Épinal. Réservation des places possible au 06 10 42 44 92. En cas d’intempérie, repli à la serre culturelle, abritée et tempérée (jauge maximale de 30 personnes) > réservez vos places VIP !

Envie de passer une fin de journée conviviale et de muscler vos zygomatiques ? Venez vous délecter de situations cocasses, décalées, saugrenues et humoristiques, inventées sur le vif par les acteurs du GICLE d’Épinal. Cerise sur le gâteau : ils adopteront comme décor de leurs histoires déjantées le thème 2025, « Patrimoine architecturale » : hutte préhistorique, menhir druidique, cathédrale gothique ou navette spatiale… tout sera permis ! Fous rires garantis ! Venez nombreux !

Événement organisé en partenariat avec Steeve Seiller et le GICLE d’Épinal.

Jardin d’une Figue dans le Poirier 11 Les Envers, 88340 Girmont-Val-d’Ajol Girmont-Val-d’Ajol 88340 Vosges Grand Est 06 10 42 44 92 https://www.unefiguedanslepoirier.fr https://www.facebook.com/unefiguedanslepoirier;https://www.instagram.com/unefiguedanslepoirier;https://www.jardins-grand-est.com/portfolio/une-figue-dans-le-poirier/ À la fois jardin paysagé et forêt comestible, Une Figue dans le Poirier est un jardin contemporain unique dans la région Grand Est. Avec ses collections de 3 000 plantes du monde entier, ce lieu singulier mêle esthétique à l’anglaise, philosophie japonaise, art topiaire, beauté des paysages sauvages, art contemporain et science de la permaculture.

Lilian Didier, paysagiste et artiste plasticien, y expérimente avec délice des associations audacieuses de plantes des cinq continents. Tel un peintre impressionniste, il joue avec les contrastes, les lignes de fuite, les textures, les feuillages et toute la palette de couleurs à sa portée, afin de proposer des jardins uniques et sensibles, véritables odes à la diversité et à la beauté du règne végétal, d’hier et d’aujourd’hui.

Une Figue dans le Poirier est aussi un lieu de partage : démonstrations de forge, visites guidées scientifiques, stages de permaculture, animations pour les familles, les scolaires et les centres aérés, concerts, festivals et ateliers DIY variés… Un florilège d’activités pour tous les âges, à vivre en famille ou entre amis ! Retrouvez notre agenda culturel de l’année sur notre site internet.

Au plaisir de vous accueillir cette année au jardin ! Lilian & Marjolaine, pour l’équipe d’Une Figue dans le Poirier Parking sur place et parking municipal à 800m du jardin avec stationnements pour bus. Pas de transport en commun en zone montagne.

© GICLE Impro