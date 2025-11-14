Théâtre d’improvisation à la Locomotive Saillans

Théâtre d’improvisation à la Locomotive Saillans vendredi 14 novembre 2025.

Théâtre d’improvisation à la Locomotive

rue de la gare Saillans Drôme

Début : 2025-11-14 20:30:00

fin : 2025-11-14

2025-11-14

Spectacle d’improvisation théâtrale. La Compagnie du groupe (Saillans) invite les ZimproviZami-es!

rue de la gare Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 78 76 84 garedesaillans26@gmail.com

English :

Theatrical improvisation show. The Compagnie du groupe (Saillans) invites the ZimproviZami-es!

German :

Eine Aufführung des Improvisationstheaters. Die Compagnie du groupe (Saillans) lädt die ZimproviZami-es ein!

Italiano :

Spettacolo di improvvisazione teatrale. La Compagnie du groupe (Saillans) invita gli ZimproviZami-es!

Espanol :

Espectáculo de improvisación teatral. ¡La Compagnie du groupe (Saillans) invita a los ZimproviZami-es!

