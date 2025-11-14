Théâtre d’improvisation à la Locomotive Saillans
Théâtre d’improvisation à la Locomotive Saillans vendredi 14 novembre 2025.
Théâtre d’improvisation à la Locomotive
rue de la gare Saillans Drôme
Début : 2025-11-14 20:30:00
fin : 2025-11-14
Date(s) :
2025-11-14
Spectacle d’improvisation théâtrale. La Compagnie du groupe (Saillans) invite les ZimproviZami-es!
rue de la gare Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 78 76 84 garedesaillans26@gmail.com
English :
Theatrical improvisation show. The Compagnie du groupe (Saillans) invites the ZimproviZami-es!
German :
Eine Aufführung des Improvisationstheaters. Die Compagnie du groupe (Saillans) lädt die ZimproviZami-es ein!
Italiano :
Spettacolo di improvvisazione teatrale. La Compagnie du groupe (Saillans) invita gli ZimproviZami-es!
Espanol :
Espectáculo de improvisación teatral. ¡La Compagnie du groupe (Saillans) invita a los ZimproviZami-es!
