Théâtre d’Improvisation Le Champ Commun Augan

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan

La troupe de théâtre d’improvisation de Ploërmel, Les Sorties de route, vous invite à une soirée dont ils maîtrisent parfaitement la recette deux équipes, de l’impro, de la parodie, un public facétieux, des thèmes imposés, des contraintes scéniques, un temps imparti, un arbitre pas toujours de bonne foi… secouez le tout… et récoltez un joyeux bazar ! Soirée joyeuse en perspective !

Prix libre, restauration sur place

Contact estaminet@lechampcommun.fr ou 02 97 93 48 51 .

