Théâtre d’improvisation avec Les Emotifs associés à la Guinguette Bellocéenne Beaulieu-sur-Loire samedi 12 juillet 2025.

Place du 11 Novembre Beaulieu-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-07-12 19:00:00

fin : 2025-07-12

2025-07-12

Le vendredi 12 juillet à 19h, la Guinguette Bellocéenne vous invite à une soirée placée sous le signe de l’humour et de la spontanéité avec la troupe d’improvisation les Émotifs Associés, un troupe théâtrale venue tout droit de Gien ! Préparez-vous à vivre un moment unique, où chaque scène est créée en direct à partir des suggestions du public. Rires, surprises et bonne humeur seront au rendez-vous dans ce cadre champêtre en bord de Loire. Une belle occasion de profiter d’une soirée estivale conviviale, en famille ou entre amis. Buvette et petite restauration sur place pour prolonger l’expérience en toute simplicité. Entrée libre. Venez nombreux soutenir les artistes et partager un moment festif à Beaulieu-sur-Loire ! .

Place du 11 Novembre Beaulieu-sur-Loire 45630 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 11 28 17 45 guinguettesdeloire@gmail.com

English :

Join us at the Guinguette Bellocéenne on July 12 at 7pm for an evening full of laughter with Les Émotifs Associés, Gien?s improv theatrical troupe! A friendly atmosphere on the banks of the Loire guaranteed! Free admission, refreshments and snacks on site.

German :

Treffen Sie sich am 12. Juli um 19 Uhr in der Guinguette Bellocéenne und erleben Sie einen Abend voller Lachen mit den Émotifs Associés, einer Improvisationstheatergruppe aus Gien! Eine gesellige Atmosphäre am Ufer der Loire ist garantiert! Freier Eintritt, Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Italiano :

Unitevi a noi alla Guinguette Bellocéenne il 12 luglio alle 19.00 per una serata piena di risate con Les Émotifs Associés, una compagnia teatrale di improvvisazione di Gien! Un’atmosfera amichevole sulle rive della Loira è garantita! Ingresso libero, rinfreschi e spuntini sul posto.

Espanol :

Únase a nosotros en la Guinguette Bellocéenne el 12 de julio a las 19:00 para una velada llena de risas con Les Émotifs Associés, un grupo de improvisación teatral de Gien Un ambiente agradable a orillas del Loira garantizado Entrada gratuita, refrescos y tentempiés in situ.

L’événement Théâtre d’improvisation avec Les Emotifs associés à la Guinguette Bellocéenne Beaulieu-sur-Loire a été mis à jour le 2025-07-07 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX