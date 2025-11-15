Théâtre d’improvisation avec Les Sorties de Route Le Champ Commun Augan

Théâtre d’improvisation avec Les Sorties de Route

Début : 2025-11-15 20:30:00

Retrouvez les Sorties de route , la troupe de théâtre d’improvisation de Ploërmel, pour un nouveau combat.

Prenez deux équipes, de l’impro, de la parodie, un public facétieux et un arbitre pas toujours de bonne foi, secouez le tout… et récoltez un joyeux bazarre !

LE CHAMP COMMUN / PRIX LIBRE / CONTACT estaminet@lechampcommun.fr / 0297934851 / Restauration sur place .

