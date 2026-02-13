Théâtre d’improvisation – Cabamix SIRennes / Spéciale K, Maison de Quartier La Touche, Rennes

Théâtre d’improvisation – Cabamix SIRennes / Spéciale K Vendredi 13 mars, 20h30 Maison de Quartier La Touche Ille-et-Vilaine

Entrée libre, participation au chapeau · Tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-13T20:30:00+01:00 – 2026-03-13T22:00:00+01:00

Fin : 2026-03-13T20:30:00+01:00 – 2026-03-13T22:00:00+01:00

Les SIRennes invitent la troupe de La Spéciale K pour une soirée de théâtre d’improvisation où rien n’est écrit à l’avance et où tout peut arriver. Les scènes se construisent en direct, portées par l’énergie des joueurs. Les deux équipes se rencontrent sans script, avec pour seul moteur l’imagination et le plaisir du jeu.

Maison de Quartier La Touche 6 rue cardinal Paul Gouyon Rennes 35706 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne 0299544512 https://www.mqlt.fr https://www.facebook.com/mqltrennes;https://www.instagram.com/mqlt_rennes/ Métro A – Arrêt Anatole France

Les SIRennes invitent la troupe de La Spéciale K pour une soirée de théâtre d’improvisation où rien n’est écrit à l’avance et où tout peut arriver.