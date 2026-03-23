Théâtre d’improvisation

Salle polyvalente Campénéac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 20:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Nous sommes la Compagnie d’improvisation formica basée en Bretagne. Chaque spectacle est unique, spontané, et construit directement avec le public. A 20h. .

Salle polyvalente Campénéac 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 40 39

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English :

L’événement Théâtre d’improvisation Campénéac a été mis à jour le 2026-03-23 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande