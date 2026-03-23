Théâtre d’improvisation Campénéac
Théâtre d’improvisation Campénéac samedi 4 avril 2026.
Théâtre d’improvisation
Salle polyvalente Campénéac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 20:00:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Nous sommes la Compagnie d’improvisation formica basée en Bretagne. Chaque spectacle est unique, spontané, et construit directement avec le public. A 20h. .
Salle polyvalente Campénéac 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 40 39
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English :
L’événement Théâtre d’improvisation Campénéac a été mis à jour le 2026-03-23 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande