Théâtre d’improvisation : Demain sera bien Médiathèque les Motordus Blainville-sur-Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-09T15:00:00 – 2025-11-09T16:30:00

Fin : 2025-11-09T15:00:00 – 2025-11-09T16:30:00

Le thème : imaginer des futurs possibles, souhaitables ou farfelus, où l’on rêve d’un monde plus juste, plus drôle ou plus vivable. À vous de voter pour votre équipe préférée !

Médiathèque les Motordus 5 bis Rue du Général Leclerc, 14550 Blainville-sur-Orne Blainville-sur-Orne 14550 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 06 02 06 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@blainville-sur-orne.fr »}]

Deux équipes d’improvisateurs s’affrontent sur scène à coups d’histoires inventées en direct, sous l’œil d’un arbitre et avec la complicité du public.