Théâtre d’improvisation – Festival Itinérant – Défis d’impro ! Quai Grimoult Les Andelys

Théâtre d’improvisation – Festival Itinérant – Défis d’impro ! Vendredi 18 juillet, 20h00 Quai Grimoult Eure

Taïra Borée, Sébastien Coutant, Richard Perret, Félix Philippart, Maxime Perrin, Aurélien Labruyère… Les meilleurs seront là !

Durée 1h30 – tout public

Un moment unique et éphémère, que personne d’autre ne verra jamais, grâce à la magie de l’impro ! Sur scène : des comédiens issus de la Ligue d’Improvisation Française, CHAMPIONS DU MONDE. Le public offre des mots et des styles de jeu et se trouve embarqué dans leur délire. Ils ne peuvent rien refu-ser !!!

Quai Grimoult Quai Grimoult, 27700 Les Andelys Les Andelys 27700 Eure Normandie

