Théâtre d’improvisation : Feuille de chou Médiathèque Virginia Woolf Paris

Lisez-vous souvent le journal ? Oui ? Non ? De temps en temps ? Pourtant ces quelques pages imprimées fourmillent d’histoires drôles, émouvantes, surprenantes, qui n’existent pas encore mais que nous allons vous raconter. Feuille de chou est un spectacle d’une heure, entièrement improvisé, où toutes les saynètes jouées devant vous sortent d’une petite brève, d’un horoscope, d’une photo, d’un titre, pourquoi pas même d’une grille de mots croisés ou de sudoku de l’un des journaux qui vous a été distribué en entrant dans la salle. Alors feuilletez cette feuille de chou, donnez nous un thème, nous nous occupons du reste.

Participez à Feuille de chou : le tout nouveau spectacle de la Compagnie d’Improvisation Théâtrale Le Plongeon à partir des articles de journaux que vous aurez sélectionné !

Le samedi 06 décembre 2025

de 15h00 à 16h00

gratuit

Inscrivez-vous auprès des bibliothécaires de la Médiathèque Virginia Woolf

Tout public.

Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull 75013 Paris

+33144081271 mediatheque.virginia.woolf@paris.fr https://www.facebook.com/p/Médiathèque-Virginia-Woolf-100095232668975/ https://www.facebook.com/p/Médiathèque-Virginia-Woolf-100095232668975/