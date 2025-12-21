Théâtre d’improvisation

Rue Béatrix de Choiseul Haroué Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-01-04 15:00:00

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2026-01-04

Rendez-vous à la salle polyvalente de Haroué pour découvrir une pièce de théâtre improvisée par Impro Duo dimanche 04 janvier à 15h.

Réservations en ligne ou au 06.12.91.01.93

Tarifs adultes 8€ (ou 10€ sur place), gratuit pour les moins de 18 ans.Tout public

0 .

Rue Béatrix de Choiseul Haroué 54740 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 12 91 01 93

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us at the Salle polyvalente in Haroué for an improvised play by Impro Duo on Sunday January 04 at 3pm.

Book online or on 06.12.91.01.93

Prices: adults 8? (or 10? on site), free for under-18s.

L’événement Théâtre d’improvisation Haroué a été mis à jour le 2025-12-21 par OT DU PAYS DU SAINTOIS