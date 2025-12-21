Théâtre d’improvisation, Haroué
Théâtre d’improvisation, Haroué dimanche 4 janvier 2026.
Théâtre d’improvisation
Rue Béatrix de Choiseul Haroué Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-01-04 15:00:00
fin : 2026-01-04
Date(s) :
2026-01-04
Rendez-vous à la salle polyvalente de Haroué pour découvrir une pièce de théâtre improvisée par Impro Duo dimanche 04 janvier à 15h.
Réservations en ligne ou au 06.12.91.01.93
Tarifs adultes 8€ (ou 10€ sur place), gratuit pour les moins de 18 ans.Tout public
0 .
Rue Béatrix de Choiseul Haroué 54740 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 12 91 01 93
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us at the Salle polyvalente in Haroué for an improvised play by Impro Duo on Sunday January 04 at 3pm.
Book online or on 06.12.91.01.93
Prices: adults 8? (or 10? on site), free for under-18s.
L’événement Théâtre d’improvisation Haroué a été mis à jour le 2025-12-21 par OT DU PAYS DU SAINTOIS