THÉÂTRE D’IMPROVISATION La Lichette | P200 – P200 L’Autre Lieu Cherbourg-en-Cotentin 20 juin 2025 20:00

Manche

THÉÂTRE D’IMPROVISATION La Lichette | P200 P200 L’Autre Lieu 61 Rue de l’Abbaye, Espace René Le Bas Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-20 20:00:00

fin : 2025-06-20 23:00:00

Date(s) :

2025-06-20

Rendez-vous le vendredi 20 juin dans le plateau du P200 dans l’Espace René Le Bas, à L’Autre Lieu pour découvrir ou redécouvrir la compagnie de théâtre d’improvisation, La Lichette.

Rendez-vous le vendredi 20 juin dans le plateau du P200 dans l’Espace René Le Bas, à L’Autre Lieu pour découvrir ou redécouvrir la compagnie de théâtre d’improvisation, La Lichette. .

P200 L’Autre Lieu 61 Rue de l’Abbaye, Espace René Le Bas

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 93 88 73 info@lautre-lieu.fr

English : THÉÂTRE D’IMPROVISATION La Lichette | P200

Join us on Friday June 20 on the P200 stage in the Espace René Le Bas at L?Autre Lieu to discover or rediscover the improvisational theater company, La Lichette.

German :

Treffen Sie sich am Freitag, den 20. Juni, auf der Bühne des P200 im Espace René Le Bas im L’Autre Lieu, um die Improvisationstheatergruppe La Lichette zu entdecken oder wiederzuentdecken.

Italiano :

Venerdì 20 giugno, sul palco P200 dell’Espace René Le Bas a L’Autre Lieu, scoprite o riscoprite la compagnia di improvvisazione teatrale La Lichette.

Espanol :

Acompáñenos el viernes 20 de junio en el escenario P200 del Espace René Le Bas de L’Autre Lieu para descubrir o redescubrir a la compañía de teatro de improvisación La Lichette.

L’événement THÉÂTRE D’IMPROVISATION La Lichette | P200 Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2025-06-14 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin