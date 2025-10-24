Théâtre d’improvisation La Parcheminerie Rennes Dimanche 22 mars 2026, 14h30 Ille-et-Vilaine

Tarif plein: 5€; réduit: 2€ pour les moins de 18 ans et les étudiants; sortir: 2€; Gratuit pour les moins de 8 ans

Improvisation sous différentes formes après le marathon, déclinaison de différentes formes d’improvisation pour vous séduire.

Suivez-nous sur notre page [Facebook](https://www.facebook.com/fettaar35/?locale=fr_FR) et vous y trouverez le détail.

Entrées à 14h30, 16h et 17h30

Début : 2026-03-22T14:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-22T18:30:00.000+01:00

fettaar35@gmail.com https://www.facebook.com/FETTAAR35000

La Parcheminerie 5 rue de la Parcheminerie Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine