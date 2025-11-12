Théâtre d’improvisation Le Poulailler Le Havre
Théâtre d’improvisation
Le Poulailler 7 Rue du Général Sarrail Le Havre Seine-Maritime
Début : 2025-11-12 20:30:00
fin : 2025-11-12
Des joueurs motivés vous préparent un spectacle détonnant, les formes et les styles se succèdent pour le plus grand plaisir du public qui participe par son vote.
Une soirée récréative à conseiller sans modération.
Réservation obligatoire. .
Le Poulailler 7 Rue du Général Sarrail Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 32 10 contact@lepoulailler-lehavre.fr
