Théâtre d’improvisation Les Bonnes Poires Salle de la Fondation Robert Saint-Jean-d’Angély

Théâtre d’improvisation Les Bonnes Poires

Salle de la Fondation Robert 11 rue Georges Texier Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 20:30:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Les Bonnes Poires dégainent leur théâtre d’improvisation pour une soirée où tout peut arriver… et surtout n’importe quoi !

Pas de texte, pas de filet uniquement l’imagination des comédiens et les idées du public.

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Salle de la Fondation Robert 11 rue Georges Texier Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 15 28 93 lesbonnespoires.impro@gmail.com

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L’événement Théâtre d’improvisation Les Bonnes Poires Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge