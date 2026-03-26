Théâtre d’improvisation Les Bonnes Poires Salle de la Fondation Robert Saint-Jean-d’Angély
Théâtre d’improvisation Les Bonnes Poires Salle de la Fondation Robert Saint-Jean-d’Angély samedi 4 avril 2026.
Théâtre d’improvisation Les Bonnes Poires
Salle de la Fondation Robert 11 rue Georges Texier Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 20:30:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Les Bonnes Poires dégainent leur théâtre d’improvisation pour une soirée où tout peut arriver… et surtout n’importe quoi !
Pas de texte, pas de filet uniquement l’imagination des comédiens et les idées du public.
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Salle de la Fondation Robert 11 rue Georges Texier Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 15 28 93 lesbonnespoires.impro@gmail.com
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L’événement Théâtre d’improvisation Les Bonnes Poires Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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