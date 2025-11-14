Théâtre d’improvisation Les Hommes du Président Salle des fêtes de Vernègues Vernègues
Vendredi 14 novembre 2025 de 19h30 à 21h.
Ouverture des portes à 18h30. Salle des fêtes de Vernègues Rue Alpilles Luberon Vernègues Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
L’OMSC de Vernègues vous propose une soirée pleine de rires avec Les Hommes du Président seule l’impro peut vous sauver .
Un spectacle unique, drôle, et interactif ! Avec Nelly Bêchetoille et Didier Landucci des Bonimenteurs, mise en scène Elric Thomas.
Il sera suivi d’une soirée Blind test !
Buvette sur place, assiettes de charcuteries et fromages et formule enfants sur réservation.
N’oubliez pas de réserver ! .
Salle des fêtes de Vernègues Rue Alpilles Luberon Vernègues 13116 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 36 07
English :
Improvisation theatre evening Les Hommes du Président .
German :
Die OMSC von Vernègues bietet Ihnen einen Abend voller Lachen mit Les Hommes du Président: seulement l’impro peut vous sauver (Die Männer des Präsidenten: Nur Improvisation kann Sie retten).
Italiano :
L’OMSC di Vernègues propone una serata di risate con Les Hommes du Président: seul l’improv peut vous sauver .
Espanol :
El OMSC de Vernègues propone una noche de risas con Les Hommes du Président: seul l’improv peut vous sauver .
