Théâtre d’improvisation Les Hommes du Président Salle des fêtes de Vernègues Vernègues

Théâtre d’improvisation Les Hommes du Président

Vendredi 14 novembre 2025 de 19h30 à 21h.

Ouverture des portes à 18h30. Salle des fêtes de Vernègues Rue Alpilles Luberon Vernègues Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

L’OMSC de Vernègues vous propose une soirée pleine de rires avec Les Hommes du Président seule l’impro peut vous sauver .

Un spectacle unique, drôle, et interactif ! Avec Nelly Bêchetoille et Didier Landucci des Bonimenteurs, mise en scène Elric Thomas.

Il sera suivi d’une soirée Blind test !



Buvette sur place, assiettes de charcuteries et fromages et formule enfants sur réservation.



N’oubliez pas de réserver ! .

Salle des fêtes de Vernègues Rue Alpilles Luberon Vernègues 13116 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 36 07

English :

Improvisation theatre evening Les Hommes du Président .

German :

Die OMSC von Vernègues bietet Ihnen einen Abend voller Lachen mit Les Hommes du Président: seulement l’impro peut vous sauver (Die Männer des Präsidenten: Nur Improvisation kann Sie retten).

Italiano :

L’OMSC di Vernègues propone una serata di risate con Les Hommes du Président: seul l’improv peut vous sauver .

Espanol :

El OMSC de Vernègues propone una noche de risas con Les Hommes du Président: seul l’improv peut vous sauver .

