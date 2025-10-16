Théâtre d’improvisation Les Octopus Place du marché La Turballe

Théâtre d’improvisation Les Octopus

Place du marché Café-épicerie du Plan B La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Début : 2025-10-16 20:00:00

fin : 2025-10-16 22:00:00

2025-10-16

Retrouvez la troupe des Octopus avec différents formats d’improvisation.

Format long, cabaret, harold…

Des créations et des nouveaux spectacles à chaque représentation toujours improvisés !

Nos quatre comédiens sauront vous étonner. .

Place du marché Café-épicerie du Plan B La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 72 66 30 12 association@leplanb-laturballe.fr

