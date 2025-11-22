Théâtre d’improvisation Non-Dits Le Poulailler Le Havre
5 comédiens.nes improviseront des histoires plus ou moins longues. Mais je ne suis pas sensée vous l’avoir dit. Avec: Karine Poret, Vincent Viandrat, Olga Bervas, Ludovic Saïd et Florence Poupon.
Réservation obligatoire. .
Le Poulailler 7 Rue du Général Sarrail Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 32 10 contact@lepoulailler-lehavre.fr
