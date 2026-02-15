Théâtre d’improvisation rue Abbé Bordes Saint-Paul-lès-Dax
Théâtre d'improvisation vendredi 27 février 2026.
Théâtre d’improvisation
Salle Félix Arnaudin
Réveil un concept de Clémence Mollet
Une suite de réveils en musique, totalement improvisés.
Chaque musique ouvre un nouvel univers; parfois doux, souvent chaotique. .
rue Abbé Bordes Salle Félix Arnaudin Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine
