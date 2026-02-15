Théâtre d’improvisation rue Abbé Bordes Saint-Paul-lès-Dax

Théâtre d’improvisation

rue Abbé Bordes Salle Félix Arnaudin Saint-Paul-lès-Dax Landes

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

Réveil un concept de Clémence Mollet

Une suite de réveils en musique, totalement improvisés.

Chaque musique ouvre un nouvel univers; parfois doux, souvent chaotique. .

English : Théâtre d’improvisation

