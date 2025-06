Théâtre d’improvisation Second rôle Anneyron 5 juillet 2025 18:00

Drôme

Théâtre d’improvisation Second rôle 770 route de Four Banal Anneyron Drôme

Début : 2025-07-05 18:00:00

fin : 2025-07-05

2025-07-05

Les comédiens tiendront les rôles principaux sur scène et vous, spectateurs, aurez les rôles secondaires… mais essentiels !

Suivi d’un apéro dinatoire partagé. Chacun apporte quelque chose à boire ou à grignoter.

770 route de Four Banal

Anneyron 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 23 13 41 associationlafeniere@gmail.com

English :

The actors will play the leading roles on stage, and you, the audience, will play the secondary… but essential roles!

Followed by a shared aperitif-dinner. Everyone brings something to drink or nibble.

German :

Die Schauspieler werden die Hauptrollen auf der Bühne übernehmen und Sie, die Zuschauer, die Nebenrollen… aber wesentlich!

Anschließend folgt ein gemeinsames Aperitif-Dinner. Jeder bringt etwas zum Trinken oder Knabbern mit.

Italiano :

Gli attori interpreteranno i ruoli principali sul palco e voi, il pubblico, quelli secondari… ma essenziali!

Seguirà un aperitivo e una cena condivisa. Ognuno porta qualcosa da bere o da sgranocchiare.

Espanol :

Los actores interpretarán los papeles principales en el escenario y ustedes, el público, los secundarios… ¡pero esenciales!

A continuación, aperitivo y cena. Cada uno trae algo para beber o picar.

