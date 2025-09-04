Théâtre d’improvisation – Spectacle – au Kibélé (Paris 10ème) Le Kibélé Paris

Théâtre d’improvisation – Spectacle – au Kibélé (Paris 10ème) Le Kibélé Paris jeudi 4 septembre 2025.

Spectacle d’improvisation au Kibélé

Nos tortues vous joueront un superbe spectacle d’improvisation inédit et exceptionnel !

Que ce soit en cabaret ou pour leur long format « soap qui peut », venez découvrir un show unique, interactif et rythmé à chaque représentation !

Pour leur cabaret d’improvisation:

Les tortues d’Janine aiment le challenge et c’est inspirés des propositions du public qu’ils enchainent des scènes, créées sous vos yeux, empruntes d’ironies, de sincérité et d’humour en fonction des catégories imposées par le.la MC !

Pour leur long form « Soap qui peut »:

C’est une invitation à découvrir un monde impitoyable, des rivalités sans limites, des amours interdits, des dramas, des réconciliations…

Entre télénovela et soap opéra en fonction de ce que vous aurez choisi, vous aurez l’occasion de retrouver l’univers haut en couleurs des plus grands feuilletons télévisés, presque dans le confort de votre canapé, le tout à la sauce des Tortues d’Janine.

Embarquez pour 1h00 de trahisons, de rebondissements, d’amours cachés, de vengeances et de machination…

Un jeudi par mois

à 19h30

Au Kibélé – 12, rue de l’échiquier – Paris 10ème

Métro : Strasbourg-Saint-Denis ou Bonne

Consommation obligatoire pour accéder à la salle et participation libre au chapeau pour les artistes

Possibilité de dîner sur place avant ou après le spectacle

Les tortues d’Janine, c’est une troupe de joyeux comédiens qui jouent des spectacles entièrement improvisées à partir de vos propositions, cher public!

Le jeudi 08 janvier 2026

de 19h45 à 21h15

Le jeudi 05 février 2026

de 19h45 à 21h15

Le jeudi 05 mars 2026

de 19h45 à 21h15

Le jeudi 02 avril 2026

de 19h45 à 21h15

Le vendredi 24 avril 2026

de 12h00 à 21h15

Le mardi 05 mai 2026

de 19h45 à 21h15

Le jeudi 04 juin 2026

de 19h45 à 21h15

Le jeudi 02 juillet 2026

de 19h45 à 21h15

Le jeudi 04 décembre 2025

de 19h45 à 21h15

Le jeudi 06 novembre 2025

de 19h45 à 21h15

Le jeudi 02 octobre 2025

de 19h45 à 21h15

Le jeudi 04 septembre 2025

de 19h45 à 21h15

Consommation obligatoire pour accéder à la salle et participation libre au chapeau pour les artistes

Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Le Kibélé 12 rue de l’échiquier 75010 Paris

https://www.billetreduc.com/329877/evt.htm https://www.facebook.com/TortuesdJanine/ https://www.facebook.com/TortuesdJanine/