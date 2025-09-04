Théâtre d’improvisation – Spectacle – au Kibélé (Paris 10ème) Le Kibélé Paris
Théâtre d’improvisation – Spectacle – au Kibélé (Paris 10ème) Le Kibélé Paris jeudi 4 septembre 2025.
Spectacle d’improvisation au Kibélé
Nos tortues vous joueront un superbe spectacle d’improvisation inédit et exceptionnel !
Que ce soit en cabaret ou pour leur long format « soap qui peut », venez découvrir un show unique, interactif et rythmé à chaque représentation !
Pour leur cabaret d’improvisation:
Les tortues d’Janine aiment le challenge et c’est inspirés des propositions du public qu’ils enchainent des scènes, créées sous vos yeux, empruntes d’ironies, de sincérité et d’humour en fonction des catégories imposées par le.la MC !
Pour leur long form « Soap qui peut »:
C’est une invitation à découvrir un monde impitoyable, des rivalités sans limites, des amours interdits, des dramas, des réconciliations…
Entre télénovela et soap opéra en fonction de ce que vous aurez choisi, vous aurez l’occasion de retrouver l’univers haut en couleurs des plus grands feuilletons télévisés, presque dans le confort de votre canapé, le tout à la sauce des Tortues d’Janine.
Embarquez pour 1h00 de trahisons, de rebondissements, d’amours cachés, de vengeances et de machination…
Un jeudi par mois
à 19h30
Au Kibélé – 12, rue de l’échiquier – Paris 10ème
Métro : Strasbourg-Saint-Denis ou Bonne
Consommation obligatoire pour accéder à la salle et participation libre au chapeau pour les artistes
Possibilité de dîner sur place avant ou après le spectacle
Les tortues d’Janine, c’est une troupe de joyeux comédiens qui jouent des spectacles entièrement improvisées à partir de vos propositions, cher public!
Le jeudi 08 janvier 2026
de 19h45 à 21h15
Le jeudi 05 février 2026
de 19h45 à 21h15
Le jeudi 05 mars 2026
de 19h45 à 21h15
Le jeudi 02 avril 2026
de 19h45 à 21h15
Le vendredi 24 avril 2026
de 12h00 à 21h15
Le mardi 05 mai 2026
de 19h45 à 21h15
Le jeudi 04 juin 2026
de 19h45 à 21h15
Le jeudi 02 juillet 2026
de 19h45 à 21h15
Le jeudi 04 décembre 2025
de 19h45 à 21h15
Le jeudi 06 novembre 2025
de 19h45 à 21h15
Le jeudi 02 octobre 2025
de 19h45 à 21h15
Le jeudi 04 septembre 2025
de 19h45 à 21h15
gratuit sous condition
Consommation obligatoire pour accéder à la salle et participation libre au chapeau pour les artistes
Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-09-04T22:45:00+02:00
fin : 2026-07-03T00:15:00+02:00
Date(s) : 2025-09-04T19:45:00+02:00_2025-09-04T21:15:00+02:00;2025-10-02T19:45:00+02:00_2025-10-02T21:15:00+02:00;2025-11-06T19:45:00+02:00_2025-11-06T21:15:00+02:00;2025-12-04T19:45:00+02:00_2025-12-04T21:15:00+02:00;2026-01-08T19:45:00+02:00_2026-01-08T21:15:00+02:00;2026-02-05T19:45:00+02:00_2026-02-05T21:15:00+02:00;2026-03-05T19:45:00+02:00_2026-03-05T21:15:00+02:00;2026-04-02T19:45:00+02:00_2026-04-02T21:15:00+02:00;2026-04-24T12:00:00+02:00_2026-04-24T21:15:00+02:00;2026-05-05T19:45:00+02:00_2026-05-05T21:15:00+02:00;2026-06-04T19:45:00+02:00_2026-06-04T21:15:00+02:00;2026-07-02T19:45:00+02:00_2026-07-02T21:15:00+02:00
Le Kibélé 12 rue de l’échiquier 75010 Paris
https://www.billetreduc.com/329877/evt.htm https://www.facebook.com/TortuesdJanine/ https://www.facebook.com/TortuesdJanine/