Théâtre d’improvisation

rue de l’Abbé Collet Voinémont Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-28 20:30:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Le Comité des Fêtes de Voinémont vous invite à une pièce de théâtre totalement improvisée et pleine d’humour le vendredi 28 novembre à 20h30 à la Salle Catherine Robaine.

10€ sur réservation au 07.68.36.83.38Tout public

10 .

rue de l’Abbé Collet Voinémont 54134 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 68 36 83 38

English :

The Comité des Fêtes de Voinémont invites you to a totally improvised play full of humor on Friday November 28 at 8.30pm at the Salle Catherine Robaine.

10? upon reservation at 07.68.36.83.38

German :

Das Festkomitee von Voinémont lädt Sie zu einem völlig improvisierten und humorvollen Theaterstück am Freitag, dem 28. November, um 20.30 Uhr in den Saal Catherine Robaine ein.

10? auf Reservierung unter 07.68.36.83.38

Italiano :

Il Comité des Fêtes de Voinémont vi invita a uno spettacolo totalmente improvvisato e pieno di umorismo venerdì 28 novembre alle 20.30 nella Salle Catherine Robaine.

10? prenotazione obbligatoria al numero 07.68.36.83.38

Espanol :

El Comité des Fêtes de Voinémont le invita a una obra de teatro totalmente improvisada y llena de humor el viernes 28 de noviembre a las 20.30 h en la sala Catherine Robaine.

10? es necesario reservar en el 07.68.36.83.38

L’événement Théâtre d’improvisation Voinémont a été mis à jour le 2025-11-08 par OT DU PAYS DU SAINTOIS